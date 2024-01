Incidente Occhiuto. Savino (MEF): “Auguri di pronta e completa guarigione”

AgenPress. “Un grande abbraccio ed i più sinceri auguri di pronta e completa guarigione al Presidente Occhiuto e ai suoi collaboratori”. Così il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, dopo aver appreso dell’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ed alcuni membri del suo staff.

“All’amico Roberto – prosegue Savino – auguro di riprendere al più presto la vita di tutti i giorni . So quanto tiene al lavoro che sta facendo in Calabria e per questo gli auguro di poter tornare velocemente ai suoi impegni e istituzionali, al servizio di una comunità che ama tantissimo e quindi del Paese”.