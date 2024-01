Michel si dimetterà da presidente del Consiglio Ue per candidarsi alle parlamentari. Rischio Orban….

AgenPress – Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel , si candiderà alle elezioni parlamentari europee di giugno, il che significa che i leader dell’UE dovranno concordare rapidamente un successore che prenderà il suo posto vacante nel consiglio.

“Ho deciso di candidarmi alle elezioni europee del 2024. Se vengo eletto, prenderò il mio posto. Il Consiglio europeo può anticipare e nominare un successore entro la fine di giugno, l’inizio di luglio”.

Michel farà campagna elettorale come capolista del partito liuberale Movimento riformista belga (MR) per le elezioni del 9 giugno. Ha descritto il 2024 come un anno di estrema importanza in Europa e nel resto del mondo. “Il progetto europeo è a un bivio ed è necessario rafforzare la legittimità della democrazia europea”, ha affermato, giustificando così la scelta di ricoprire un ruolo attivo nella competizione elettorale: “Vorrei far parte della squadra di chi costruisce il progetto europeo e mi propongo di continuare a servirlo”.

Un portavoce di Michel ha riferito che “Michel prevede di assumere il suo seggio al Parlamento europeo a metà luglio se sarà eletto, il che significa che i leader dell’UE dovranno concordare rapidamente un successore per il suo posto vacante nel consiglio.

In caso contrario, il primo ministro ungherese Viktor Orbán , il cui paese assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell’UE a luglio, guiderà gli incontri – un ruolo di intermediario normalmente svolto dal presidente del Consiglio europeo.

Questo scenario – un Orbán incontrollato al potere nel Consiglio per i sei mesi immediatamente successivi alle elezioni europee del 2024 – è uno scenario che la maggior parte degli altri 26 leader dei paesi dell’UE vorrebbe disperatamente evitare, date le crescenti tensioni tra loro e Orbán, ad esempio sulla questione il sostegno del sindacato alle violazioni dello stato di diritto da parte di Ucraina e Ungheria.

Michel, 48 anni, è un ex primo ministro belga ed è stato capo del Consiglio dell’UE, il gruppo dei leader di governo dei 27 Stati membri dell’UE, dalla fine del 2019.

Si candiderà come miglior candidato per il suo partito belga di centrodestra, il Movimento Riformatore.

L’annuncio arriva dopo che il mese scorso il Congresso degli Stati Uniti non è riuscito ad approvare 50 miliardi di dollari (39 miliardi di sterline) in aiuti per la sicurezza per l’Ucraina poiché i negoziatori non sono riusciti a raggiungere un accordo, con i repubblicani che chiedevano un giro di vite sui confini interni.