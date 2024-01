Como. Suv sfonda il parapetto e finisce nel lago. Due morti, recuperati i corpi. L’allarme lanciato da un testimone

AgenPress – Una donna di 45 anni e un uomo di 38 anni sono morti a bordo della loro auto che nella tarda serata di ieri è finita nel lago a Como.

Le vittime si chiamavano Morgan Algeri, 38 anni di Brembate Sopra (Bergamo), e Tiziana Tozzo, 45 anni di Cantù (Como). Le salme sono state recuperate dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino e sono a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ora sono in corso i lavori di recupero del suv Mercedes caduto nel lago: potrebbe essere sottoposto ad accertamenti tecnici per cercare di chiarire le cause dell’accaduto.

La Mercedes, era posteggiata a pochi metri dalla ringhiera quando è partita in avanti, sfondando la protezione e finendo nel lago, che in quel punto scende immediatamente di una decina di metri. L’allarme è stato lanciato da un testimone, che ha chiamato i soccorsi.

Lei Tiziana Tozzo, 45enne impiegata di Cantù, la passione per il lago e la buona cucina testimoniata dai post sulle sue bacheche social, il dolore recente per la perdita della madre e l’orgoglio per l’impegno scolastico per il figlio 14enne, avuto da una precedente relazione.

Lui Morgan Algeri, 38enne bergamasco di Ponte San Pietro, esperto pilota d’aerei della Scuola Volo Caravaggio