Balneari, Ricci (Pd): “Giù le mani dalle spiagge libere”

AgenPress. “Non vorremmo che il governo, per aggirare la direttiva Bolkestein, decida di aumentare le concessioni oggi esistenti e mettere a bando quelle che oggi sono considerate spiagge libere”.

Secondo Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem e presidente di ALI-Autonomie Locali Italiane, intervistato oggi da “il Messaggero”, nell’azione di governo volta a risolvere la questione delle gare per i concessionari balneari, c’è questo rischio ulteriore.

Si tratta, spiega Ricci, di “aree che al contrario noi abbiamo il dovere di salvaguardare per una questione ambientale e turistica. Molte persone infatti non possono pagare l’abbonamento o l’ingresso di uno stabilimento balneare. Oppure, semplicemente, apprezzano di più la spiaggia libera come modo per vivere il mare”.

“E per questo – conclude Ricci – non possiamo pensare di risolvere la questione riducendo la superficie di spiagge libere”.