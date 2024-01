Terremoto Giappone: sale il bilancio delle vittime. Morte 110 persone

AgenPress. Il bilancio delle vittime del terremoto in Giappone per il sesto giorno consecutivo è salito a 110. Secondo gli ultimi dati, almeno 516 persone hanno riportato ferite di varia gravità.

I danni maggiori sono stati causati nella prefettura di Ishikawa dove sono state distrutte più di 250 case e gli incendi hanno distrutto circa 300 edifici.

Da lunedì si sono già verificati in Giappone più di 850 scosse di terremoto di diversa intensità. L’entità peggiore è stata 7,6. La minaccia di tsunami per tutta la costa occidentale del Paese persisteva da più di 20 ore. Il terremoto è il più potente in questa parte del Giappone dal 1885.

I sismologi avvertono che le scosse di assestamento continueranno per circa una settimana. Esiste il rischio di terremoti più potenti con magnitudo superiore a 7. I residenti locali sono invitati a restare in guardia e a seguire i messaggi ufficiali dei servizi di emergenza e delle autorità.