Iran. Ragazza sfida il regime e viene punita con 74 frustate per aver postato una foto senza l’hijab

AgenPress – Secondo un rapporto dell’Organizzazione Hengaw per i Diritti Umani, mercoledì 3 gennaio 2024, la condanna a 74 frustate della 33enne Roya Heshmati è stata eseguita presso la prima sezione della Procura del Distretto 7 a Teheran.

All’inizio di quest’anno, è stata condannata dal sistema giudiziario della Repubblica islamica dell’Iran a un anno di prigione con sospensione della pena, 74 frustate e tre anni di divieto di lasciare il Paese. Questa condanna è stata inflitta a causa del suo atto di pubblicare una foto senza l’hijab obbligatorio sul Keshavarz Boulevard a Teheran.

Nel racconto fatto su X, Roya Heshmati ha rivelato che un dipendente del dipartimento di esecuzione delle sentenze ha minacciato di intensificare la fustigazione e di aprire un nuovo caso contro di lei per non aver messo il velo. Ha paragonato il luogo dell’esecuzione a una “camera di tortura medievale”.

La pena, eseguita il 3 gennaio, ha rischiato di essere ancora peggiore perché l’attivista si è nuovo tolta il velo prima dell’esecuzione della sentenza descrivendo di essere stata frustata sulla spalla, sulla schiena, sul gluteo e sulla gamba.

Roya Heshmati ha condiviso la sua esperienza, affermando: “Non contavo i colpi; recitavo una poesia in nome della donna, in nome della vita. I vestiti della schiavitù sono stati strappati; la nostra notte nera spuntò; tutte le frustrate sembravano tagli di ascia”.

Il diritto di scegliere il proprio tipo di abbigliamento è sottolineato nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nella Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne.

L’uso della fustigazione da parte del sistema giudiziario della Repubblica Islamica dell’Iran contraddice i principi internazionali sui diritti umani, poiché la fustigazione è considerata un atto inumano, crudele e degradante. L’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici vieta esplicitamente l’attuazione di tali punizioni.

“Questa mattina ho dovuto affrontare la mia condanna a 74 frustate per aver violato l’hijab obbligatorio. Accompagnata dal mio avvocato, sono entrata nell’ufficio del procuratore del Distretto 7, togliendomi deliberatamente l’hijab. Ignorando gli ordini dei funzionari di coprirmi, ho mantenuto il mio atteggiamento.

Un agente ha minacciato ulteriori punizioni se non avessi obbedito, ma mi sono rifiutata di indossare l’hijab. Con aria di sfida, sono stata ammanettata e condotta in un seminterrato, simile a una camera di tortura medievale.

Nella sala delle esecuzioni, con pareti di cemento e un minaccioso letto da esecuzione, il giudice mi ha chiesto se stessi bene. Sono rimasta in silenzio, come forma di resistenza. Ricevuto l’ordine di prepararmi per le frustate, ho appeso il cappotto e la sciarpa e, nonostante la loro insistenza, ho rifiutato di coprire i capelli.