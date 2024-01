Gaza. Il segretario di Stato Usa Blinken incontra Erdoğan e il ministro degli Esteri a Istanbul

AgenPress – Il segretario di Stato Antony Blinken ha incontrato oggi a Istanbul il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e il ministro degli Esteri Hakan Fidan, nel suo primo giorno di un tour di una settimana in Medio Oriente.

Blinken ha discusso “della guerra e della crisi umanitaria a Gaza, del processo di adesione della Svezia alla NATO, di questioni bilaterali e regionali”, secondo un post su X del Ministero degli Affari Esteri turco.

Gli stessi temi al centro del colloqui che Blinken ha poi tenuto con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, colloqui che secondo fonti diplomatiche americane sono cominciati all’inizio di questo pomeriggio. Parte così da Istanbul la prima tappa di un tour che vedrà Blinken anche in Israele e in Cisgiordania. Mentre dalla Turchia volerà a Creta per affrontare le preoccupazioni della Grecia sull’imminente vendita di aerei da combattimento statunitensi ad Ankara.