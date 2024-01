Transizione energetica, in libreria arriva “L’ambientalismo possibile” di Bruscino e Postiglione per Historica Edizioni

AgenPress. Arriva in libreria “L’ambientalismo possibile. Green Deal, PNRR e transizione energetica: la grande trasformazione dell’Italia del futuro” per Historica Edizioni – Giubilei Regnani, scritto dall’imprenditore e saggista Angelo Bruscino e dal giornalista Alessio Postiglione, già vincitori del Premio Milano International nel 2019.

Nel nuovo libro, gli autori spiegano i rischi del depauperamento ambientale, l’economia circolare, i paradigmi energetici e le variabili geopolitiche, ci raccontano le sfide della transizione energetica, analizzando nel dettaglio le politiche pubbliche che si stanno realizzando per favorire la decarbonizzazione. La transizione energetica è infatti centrale per il futuro del pianeta. Una nuova alleanza fra economia ed ecologia è possibile, per tenere insieme sviluppo e sostenibilità ambientale, sociale ed economica. “Per salvare l’ambiente da un’economia antiambientale, ma anche per preservare l’economia da un ambientalismo antieconomico”.

Gli autori cercano di fare luce sulle trasformazioni sociali in atto, ammonendo circa i rischi di un ambientalismo ideologico, radicale e anti industriale, che si fa strada in Occidente. Un ambientalismo delle “Ztl”, da “decrescita felice”, che, lungi dal proteggere l’ambiente, rischia solo di indebolire l’Occidente e renderlo subalterno a quei Paesi che inquinano e utilizzano le terre rare, necessarie alla transizione energetica, come armi di una guerra non convenzionale. Per vincere le sfide della geopolitica, invece, serve un ambientalismo pragmatico e possibile, a sostegno dell’economia, e che non si proponga come freno allo sviluppo.

Gli autori

Angelo Bruscino, imprenditore e saggista, socio e dirigente di aziende della green economy, ex Presidente Nazionale Giovani di CONFAPI, è Presidente di Confidi Pmi Campania. Scrive per l’Huffington Post ed è cultore della materia all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Napolitano. Ha vinto il premio Milano International per “Popolo e populismo”, scritto con Alessio Postiglione, nel 2019.

Alessio Postiglione, giornalista professionista, direttore del Master in Communications della Rome Business School, insegna in SIOI e alla 24Ore Business School, è addetto stampa dell’Assessore alla Cultura della Regione Lazio e valutatore dei Postdoctoral Fellowships della Commissione Europea. E’ stato capo ufficio stampa alla Presidenza del Consiglio, addetto stampa al Ministero dei Beni Culturali, al Parlamento europeo e del sindaco di Napoli de Magistris. Cavaliere dell’Ordine del Merito della Repubblica Italiana, ha vinto la menzione particolare del 56esimo Premio letterario e giornalistico del CONI per “Calcio e geopolitica”.