Ruotolo (PD): “Meloni bugiarda. Dirigenti di FdI impresentabili, non hanno ancora fatto i conti con il fascismo”

AgenPress. Sandro Ruotolo, membro della segreteria nazionale del PD, oggi a “Il Timone” condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi, ha dichiarato sulla FM di Radio Giornale Radio: “Giorgia Meloni ha fatto propaganda ma ha detto bugie.

Un leader politico che ha un ruolo istituzionale così importante non può fare l’ammiccamento sulla minaccia e non dire nulla. Se ti senti ricattata, devi andare dalla magistratura, non buttarla in caciara. Pozzolo? Deve dimettersi dal Parlamento per una questione etica e morale”.

“Meloni non può fare la strigliatina di orecchie ai suoi che non si rendono conto di stare al governo – ha aggiunto Ruotolo –, perché è lei che ha plasmato la classe dirigente del suo partito. Delmastro è quello che ha rivelato i segreti come sottosegretario alla giustizia, Lollobrigida ferma i treni e parla di sostituzione etnica, c’è il caso La Russa, Donzelli, Fazzolari, il viceministro che si mette il vestitino nazista.

È una classe dirigente che ha plasmato lei e che non ha fatto ancora i conti con il passato, con il fascismo, con il razzismo. Meloni fa parte di questa storia, che è una storia di impresentabili”.