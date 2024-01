Nomina Generale Angelosanto. Dichiarazione di Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma

AgenPress. “Una scelta di alto profilo e straordinaria efficienza. A nome dell’intera Comunità Ebraica di Roma, esprimo apprezzamento per l’annuncio del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del nuovo Coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo, il Generale dei Carabinieri Pasquale Angelosanto, noto per la sua lunga storia ai vertici di strutture delicate e complesse per il contrasto al terrorismo e alle mafie.

Siamo sicuri che farà un ottimo lavoro anche in questo importante incarico, proprio nel momento in cui in Italia e nel mondo l’antisemitismo è tornato a essere un urgente problema non solo di sicurezza, ma anche di tenuta di valori costituzionali che appartengono a tutti. Da parte nostra, garantisco al Generale Angelosanto che potrà contare sulla nostra totale collaborazione.

Desidero, inoltre, ringraziare il Prefetto Giuseppe Pecoraro, Coordinatore uscente, per il formidabile e appassionato lavoro svolto, in particolare per la sinergia sviluppata con la CER e le altre istituzioni ebraiche” ha così dichiarato il Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun.