WSJ. Dopo la Corea del Nord la Russia progetta di acquistare missili balistici a corto raggio anche dall’Iran

AgenPress – La Russia sta progettando di acquistare missili balistici a corto raggio dall’Iran e ha già iniziato a ricevere munizioni simili dalla Corea del Nord. E’ quanto si legge nel Wall Street Journal il 4 gennaio, citando commenti di anonimi funzionari statunitensi.

Poiché la Russia è diventata sempre più isolata dall’inizio dell’invasione su vasta scala e ha esaurito sempre più le sue scorte preesistenti di equipaggiamento militare, si è rivolta ad altri paria internazionali come la Corea del Nord e l’Iran per ricostituire le proprie scorte.

Funzionari statunitensi hanno affermato di ritenere che l’accordo non sia ancora stato completato, ma hanno aggiunto che è possibile che la Russia possa ricevere i missili nella primavera del 2024. Hanno anche affermato che la Corea del Nord ha già fornito alla Russia lanciatori e diverse dozzine di missili balistici.

Contrariamente ad alcune speculazioni secondo cui la Russia sarebbe a corto di missili, le forze russe hanno lanciato alcuni dei loro più grandi attacchi missilistici contro l’Ucraina alla fine di dicembre e all’inizio di gennaio. Gli esperti hanno detto al WSJ che gli attacchi hanno dimostrato il pericolo associato al fatto che la Russia abbia una scorta così grande di missili.

I legami militari della Russia con l’Iran e la Corea del Nord sono stati ampiamente documentati fin dall’inizio dell’invasione su vasta scala.

L’Iran ha avuto un ruolo determinante nel fornire alla Russia droni d’attacco di tipo Shahed e ha anche stretto accordi per l’acquisto di aerei ed elicotteri russi avanzati.

Gli Stati Uniti hanno confermato un aumento dei trasferimenti di armi e munizioni dalla Corea del Nord alla Russia a seguito di un incontro tra il leader russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un a settembre.

I rapporti dell’intelligence sudcoreana affermano che la Corea del Nord ha consegnato più di un milione di proiettili alla Russia.

Al di là del loro beneficio per la macchina da guerra russa, i crescenti legami della Russia con l’Iran e la Corea del Nord hanno fatto temere in Occidente che la partnership sia una strada a doppio senso in cui la Russia fornirà tecnologia militare in cambio di munizioni e altro hardware.

Una preoccupazione particolare è che la Russia possa contribuire a rafforzare i rispettivi programmi nucleari di Iran e Corea del Nord, poiché entrambi i paesi hanno cercato di aumentare le proprie capacità nucleari per decenni, ma sono stati ostacolati dalle sanzioni internazionali.