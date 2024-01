Usa. Durante la presidenza le imprese di Trump hanno ricevuto milioni di dollari da 20 paesi tra cui Cina e Arabia Saudita

AgenPress – Le imprese dell’ex presidente Donald Trump hanno ricevuto milioni di dollari da entità straniere situate in 20 paesi diversi durante la sua presidenza. E’ quanto rivela un nuovo rapporto pubblicato giovedì dai Democratici del comitato di sorveglianza della Camera.

Il massimo democratico del comitato di sorveglianza, il deputato Jamie Raskin, ha pubblicato il rapporto e fornito documenti dell’ex società di contabilità di Trump che mostrano che 20 governi, tra cui Cina e Arabia Saudita, hanno pagato almeno 7,8 milioni di dollari durante la presidenza di Trump a entità commerciali che includevano Trump. Hotel internazionali a Washington, DC e Las Vegas e Trump Towers a New York.

Il rapporto di 156 pagine di House Democrats è intitolato “Casa Bianca in vendita”.

Nell’introduzione al rapporto, Raskin ha scritto: “Anteponendo i suoi interessi finanziari personali e le priorità politiche delle potenze straniere corrotte all’interesse pubblico americano, l’ex presidente Trump ha violato sia i chiari comandi della Costituzione sia l’attento precedente stabilito e osservato da ogni precedente comandante in capo.”

I rapporti affermano che, secondo “documenti limitati” ottenuti dal comitato, l’Arabia Saudita probabilmente ha pagato alle imprese di proprietà di Trump almeno 615.422 dollari durante il primo mandato di Trump.

“Mentre il Regno dell’Arabia Saudita effettuava questi pagamenti, il presidente Trump ha scelto l’Arabia Saudita come destinazione del suo primo viaggio all’estero, una scelta senza precedenti tra i presidenti degli Stati Uniti”, si legge nel rapporto.

Il rapporto sostiene che i pagamenti violano la clausola costituzionale sugli emolumenti esteri, una regola che vieta al presidente e ad altri funzionari federali di accettare denaro o doni da governi stranieri senza l’approvazione del Congresso.

Nel 2021, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto le cause legali che accusavano Trump di trarre profitto dalla sua presidenza , sulla base del fatto che non è più in carica.

“Attraverso entità da lui possedute e controllate, il presidente Trump ha accettato, come minimo, milioni di dollari in emolumenti stranieri in violazione della Costituzione degli Stati Uniti”, scrivono i democratici nel rapporto. “I documenti ottenuti dalla società di contabilità dell’ex presidente Trump dimostrano che quattro proprietà di proprietà di Trump hanno raccolto insieme, almeno, milioni di dollari in pagamenti da governi e funzionari stranieri che hanno violato il divieto della Costituzione su emolumenti “di qualsiasi tipo” da governi stranieri .”