Colloquio telefonico Zelensky con Meloni. “Grazie per contribuire a rafforzare la nostra difesa aerea”

AgenPress – “Ho avuto un colloquio con il presidente del Consiglio dei ministri italiano, Giorgia Meloni, congratulandomi per l’inizio della presidenza italiana del Gruppo dei Sette”.

Volodymyr Zelensky ha ringraziato l’Italia per il sostegno a Kiev, riferendo sulla situazione al fronte e sugli ultimi massicci attacchi missilistici della Russia contro l’Ucraina.

“Meloni ha confermato la sua disponibilità a continuare a fornire assistenza per il rafforzamento della difesa aerea ucraina. Le parti hanno anche discusso la possibilità di una produzione congiunta per la difesa”.

“Abbiamo anche discusso della produzione congiunta di difesa e del contributo che l’Ucraina e l’Italia possono dare nel rafforzare non solo le nostre due nazioni ma l’intera Europa e la sicurezza globale”.

Naturalmente, hanno discusso della situazione in prima linea. “Ringrazio l’Italia e personalmente Giorgia per la disponibilità a continuare a contribuire a rafforzare la nostra difesa aerea. Ciò è estremamente importante per salvare vite umane e garantire la possibilità di un’esistenza normale alle città e ai villaggi del nostro Paese”.

Sono state discusse anche le ulteriori fasi della nostra cooperazione in materia di difesa. In particolare è stata toccata la questione della coproduzione nel settore della difesa. Insieme, Ucraina e Italia possono rafforzare la difesa non solo dei nostri popoli, ma anche dell’intera Europa. Questo sarà un contributo significativo alla sicurezza globale.

Particolare attenzione è riservata alla preparazione dell’incontro dei consiglieri sulla Formula della Pace, che si svolgerà tra poche settimane a Davos. Sono grato all’Italia per il suo costante sostegno ai nostri sforzi volti a ripristinare piena forza del diritto internazionale: la nostra Formula di Pace è stata proposta proprio a questo scopo. Ai nostri team è stato chiesto di intensificare il lavoro bilaterale sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

In particolare desidero sottolineare il sostegno dell’Italia al nostro Paese a livello del Gruppo dei Sette e nelle istituzioni europee. Hanno deciso di continuare a lavorare insieme per garantire che le decisioni del Gruppo dei Sette siano pienamente attuate per ristabilire una pace giusta e punire l’aggressore.

Sono anche grato all’Italia per aver sostenuto l’Ucraina nel nostro cammino verso la piena integrazione europea. Con George hanno discusso anche della questione del sostegno finanziario e politico all’Ucraina da parte dell’Unione Europea. L’Italia è con noi in questo, e questo dà fiducia non solo all’Ucraina, ma anche a tutti coloro che vogliono che la nostra Europa resista agli attacchi russi”.

“Con Giorgia abbiamo discusso anche della questione del sostegno finanziario e politico all’Ucraina da parte dell’Unione Europea. L’Italia è con noi in questo, e questo dà fiducia non solo all’Ucraina, ma anche a tutti coloro che vogliono che la nostra Europa resista agli attacchi russi, ” ha concluso il presidente.

Si ricorderà che dal 1° gennaio l’Italia ha iniziato a presiedere il G7 , sostituendo in questo ruolo il Giappone.

Del “Gruppo dei sette” fanno parte Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia, Germania, Canada e Giappone, nonché l’Unione europea come associazione. La Russia è stata espulsa da questo formato dopo l’occupazione della Crimea nel 2014.

