Scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia. Zelensky: “abbiamo riportato a casa oltre 200 guerrieri e civili”

In una dichiarazione, il Ministero della Difesa russo ha affermato che i negoziati sono stati “difficili”. I due paesi si sono scambiati prigionieri in diverse occasioni dall’inizio della guerra su vasta scala in Russia nel febbraio 2022, ma il leader ucraino ha affermato il mese scorso che il processo era rallentato per “ragioni molto specifiche” della Russia.