Riforme, Bandecchi (AP): toccherà poteri Capo dello Stato

AgenPress. “Non sono d’accordo con La Russa, la riforma costituzionale intaccherà proprio i poteri e il ruolo del Capo dello Stato con l’effetto di indebolire il sistema, considerando che il Presidente della Repubblica è l’unica figura istituzionale in grado di raccogliere la fiducia di tutti gli italiani”.

Così il sindaco di Terni e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi.

“Come ricorda il presidente La Russa, peraltro, nelle intenzioni del centrodestra la riforma costituzionale avrebbe dovuto prevedere il presidenzialismo, non il premierato. Come si può pensare di convincere gli italiani di un progetto partorito solo per finalità elettorali?

Il centrodestra promette di dare stabilità al Paese ma tradisce le sue stesse promesse e, cosa ancor più grave, si nasconde dietro riforme bandierina che non avranno alcun effetto nel alleviare i problemi reali dei cittadini. Premierato, presidenzialismo e autonomia differenziata non porteranno benefici all’Italia ma la faranno cadere in una semidittatura pericolosissima”.