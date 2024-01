Polonia. Fatti decollare F-16 per difendere lo spazio aereo durante gli attacchi russi all’Ucraina

AgenPress – La Polonia ha fatto decollare due coppie di aerei da combattimento F-16 per proteggere lo spazio aereo polacco durante l’attacco su larga scala della Russia contro l’Ucraina il 2 gennaio.

Un missile russo è entrato nello spazio aereo polacco dal lato ucraino del confine durante un massiccio attacco di droni e missili il 29 dicembre, spingendo la Polonia a mettere in massima allerta le sue difese aeree.

La Polonia, membro della NATO, ha preso la decisione di mobilitare gli aerei da combattimento la mattina del 2 gennaio, mentre le forze russe lanciavano un altro attacco aereo su larga scala contro l’Ucraina.

“Per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco, sono state attivate due coppie di caccia F-16 e una nave cisterna alleata”, ha riferito il Comando operativo.

I jet sono stati lanciati dalle basi di Lask e Krzesiny all’inizio del 2 gennaio.

“Vorremmo informarvi che si osserva un’intensa attività aerea a lungo raggio della Federazione Russa, legata agli attacchi sul territorio dell’Ucraina”, si legge nella nota.

Gli attacchi del 2 gennaio contro l’Ucraina hanno preso di mira le città più grandi del paese, Kiev e Kharkiv, uccidendo cinque persone e ferendone 130. Gli attacchi hanno colpito anche strutture infrastrutturali critiche, causando interruzioni di corrente.

La Polonia non ha segnalato violazioni dello spazio aereo durante l’attacco del 2 gennaio.

Il governo polacco ha convocato l’incaricato d’affari russo Andrei Ordash per una spiegazione dell’incidente del 29 dicembre, in cui un oggetto aereo, probabilmente un missile russo, è entrato nello spazio aereo polacco per tre minuti.

Secondo i media statali russi, Ordash ha affermato che il Cremlino non ha alcuna spiegazione da offrire a meno che la Polonia non fornisca “prove concrete” che si trattasse in realtà di un missile russo.

Il viceministro degli Esteri polacco Wladyslaw Teofil Bartoszewski ha detto ai giornalisti che ulteriori violazioni delle frontiere da parte della Russia incontreranno “una reazione più forte”.