Iran. “Attacchi terroristici” vicino la tomba del generale iraniano Qasem Soleimani: 73 vittime, 171 feriti

AgenPress – Secondo i media statali, almeno 73 persone sono state uccise oggi da quelli che i funzionari hanno definito “attacchi terroristici” proprio in occasione della morte del generale iraniano Qassem Soleimani.

Due esplosioni si sono verificate nella città sud-orientale di Kerman, vicino a un cimitero dove è sepolto Soleimani e mentre si teneva un evento per celebrare la sua uccisione in un attacco di droni statunitensi in questo giorno del 2020.

Le esplosioni sono state causate da due valigie cariche di esplosivo che sono state fatte esplodere a distanza, ha riferito l’agenzia di stampa semiufficiale Tasnim.

Secondo il canale televisivo statale IRIB, almeno 73 persone sono state uccise nelle esplosioni e 171 ferite. “Le esplosioni sono state causate da attacchi terroristici”, ha detto i media statali citando il vice governatore della provincia di Kerman.

Non è chiaro cosa possa aver causato le esplosioni e se abbiano qualche relazione con la guerra tra Israele e Hamas, ma potrebbero aumentare le tensioni nella regione con Israele e altri che si confrontano con i gruppi sostenuti dall’Iran.

Soleimani era considerato la figura più potente in Iran dopo il leader supremo, l’Ayatollah Ali Khamenei.

In qualità di comandante del braccio operativo all’estero delle Guardie della Rivoluzione, la Forza Quds, è stato un architetto della politica iraniana in tutta la regione.

Era responsabile delle missioni clandestine della Forza Quds e della fornitura di guida, finanziamenti, armi, intelligence e supporto logistico ai governi alleati e ai gruppi armati, tra cui Hamas e Hezbollah.