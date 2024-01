Caso Pozzolo, Serracchiani (PD): “È fatto politico. Dirigenti FDI inadeguati e pericolosi, Meloni intervenga”

AgenPress. Debora Serracchiani, deputata del PD, oggi a ZTL condotto da Francesco Borgonovo, ha dichiarato sulla FM di Radio Giornale Radio: “Dimissioni di Pozzolo? Un deputato che va con un’arma carica a una festa di Capodanno dove ci sono bambini è un fatto tutto politico, non va derubricato a fatto di cronaca o giudiziario. Un rappresentante della Repubblica non può permettersi certi comportanti”.

“La cosa che spiace è che Giorgia Meloni non intende intervenire, mi auguro che lo faccia domani in conferenza stampa. Questo episodio dimostra che la classe dirigente di Fdi è assolutamente inadeguata, inaffidabile e in alcune circostanze anche pericolosa”, ha aggiunto Serracchiani.

“Cosa ha sbagliato il governo? C’è preoccupazione sulla manovra di bilancio tutta elettorale per le elezioni europee, fatta solo per pochi mesi e che pone problemi per il futuro. Inoltre, chiedo a Meloni cosa intende fare rispetto ai comportamenti di alcuni suoi colleghi di partito del tutto incompatibili con i ruoli istituzionali che ricoprono”.