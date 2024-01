Caso Pozzolo, Benifei (Pd): “La destra avanza proposte per rendere più facile l’accesso alle armi”

AgenPress. “La destra italiana ha un gigantesco problema di classe dirigente e il caso Pozzolo è l’ennesima vicenda che lo dimostra. Sembra assurdo che un deputato della Repubblica ritenga di potersi presentare a una festa con un’arma carica e si badi che siamo venuti a saperlo solo perché è stato esploso un colpo, altrimenti la questione non sarebbe emersa! A fianco di questo problema di scarsezza del personale politico, c’è però una questione ancora più delicata che riguarda la cultura della destra, che in Parlamento avanza proposte per rendere più facile l’accesso alle armi. Questa storia non si può minimizzare.”.

Europee. “Il Pd resterà sopra il M5S. Elezioni terreno ideale per distinguerci”

“Il Pd resterà ben sopra i 5 stelle. Ritengo che le europee possano essere un terreno ideale per distinguerci, considerata anche la diversa vocazione dei partiti nel vedere come centrale l’impegno europeo e la maggiore credibilità con cui si guarda al Pd da parte di chi pensa che il posto dell’Italia sia alla testa dell’Unione e non nel vagone posteriore”.

Rinvio conferenza Meloni. “Il significato politico va attribuito a una manovra modestissima”

“Se la premier ha detto di aver avuto un problema di salute, credo che possiamo serenamente crederle. Il significato politico va però attribuito a una manovra modestissima, profondamente iniqua, senza una visione di Paese, approvata tra Natale e Capodanno con un iter che ha mortificato il Parlamento”.

A dirlo Brando Benifei, capodelegazione del Pd a Bruxelles in un’intervista al quotidiano L’Identità.