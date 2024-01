Casa Bianca. Usa-Israele non coinvolti nelle esplosioni in Iran. Ali Khamenei: la nostra nazione è in lutto

AgenPress – “Non ci sono informazioni indipendenti su quanto accaduto in Iran, e’ troppo presto per fare valutazioni ma non abbiamo alcun motivo di pensare che Israele sia coinvolto”.

Lo ha detto il portavoce del dipartimento di stato Usa Matthew Miller rispondendo all’attentato nella città di Kerman in Iran il quale ha anche escluso alcun coinvolgimento degli Usa nell’episodio.

Gli Usa “non sono coinvolti in alcun modo nelle esplosioni in Iran e non hanno alcuna indicazione di un coinvolgimento di Israele”, ha ribadito il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby.

“La nazione iraniana è in lutto e molte famiglie hanno pianto la morte dei loro cari”, ha detto l’Ayatollah Ali Khamenei. “I criminali dal cuore duro non potevano tollerare l’amore e l’entusiasmo della gente nel visitare il santuario del loro grande comandante Qassem Soleimani”.