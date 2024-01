Afghanistan. I talebani vietano di andare a scuola? Migliaia di ragazze seguono corsi di studio on line

AgenPress – Il Financial Times ha riferito che in seguito al divieto dell’istruzione femminile in Afghanistan, migliaia di donne e ragazze afghane hanno potuto partecipare a programmi di studio online dagli Stati Uniti e Regno Unito.

L’Università del Popolo, un istituto di istruzione superiore senza scopo di lucro accreditato negli Stati Uniti, ha affermato che più di 21.000 donne afghane hanno fatto domanda lo scorso anno per i suoi corsi di laurea, con più di 3.100 attualmente iscritte a materie di studio tra cui economia, informatica, sanità e istruzione.

Gli istituti affermano di “aver riscontrato una forte domanda da parte dell’Afghanistan per corsi su materie quali lingua inglese, scienze ed economia da quando i talebani hanno esteso il divieto di frequentazione femminile nelle scuole per includere l’istruzione superiore nel dicembre 2022”.

“Secondo i fornitori di corsi su Internet, decine di migliaia di donne e ragazze afghane hanno potuto partecipare a programmi di studio online nonostante il divieto del governo talebano all’istruzione femminile”.

Intanto alcuni docenti universitari, pur sollecitando la riapertura di scuole e università, hanno affermato che i programmi di studio online non possono essere utili a lungo termine.

“Si tratta di un modo efficace per sfruttare questa opportunità, ma alla lunga non può essere sufficiente ed è meglio che le scuole e le università aprano alle ragazze”, ha affermato Hekmatullah Mirzada, docente universitario.

Sanam, iscritta al terzo anno in un’università privata a Kabul, ha detto di aver iniziato a seguire corsi online dopo che le era stato negato l’accesso all’università.

“A causa del problema di Internet e della carenza di elettricità, non possiamo seguire correttamente le lezioni online e gli insegnanti non possono insegnare nel modo in cui insegnano in presenza”.

FutureLearn, lanciato dalla Open University nel Regno Unito nel 2012 e di proprietà di Global University Systems da dicembre 2022, offre più di 1.200 corsi, di cui quattro delle cinque classi più popolari tra gli studenti afghani sono di lingua inglese.