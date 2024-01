Usa. Trump fa appello contro la sentenza del Maine che lo ha giudicato non idoneo alle primarie del 2024

AgenPress – Donald Trump ha presentato ricorso contro la decisione del massimo funzionario elettorale del Maine che lo ha dichiarato non idoneo a comparire alle primarie dello stato .

“La sentenza del Segretario è stata il prodotto di un processo infetto da pregiudizi e da una pervasiva mancanza di giusto processo; è arbitrario, capriccioso e caratterizzato da un abuso di discrezione”, hanno scritto gli avvocati di Trump nell’appello.

Il segretario di Stato del Maine Shenna Bellows, un democratico, ha stabilito il mese scorso che all’ex presidente è costituzionalmente impedito di comparire alle primarie dello stato, citando i suoi sforzi per ribaltare le elezioni del 2020.

Ma l’ufficio di Bellows ha detto che la sua decisione non sarà applicata finché i tribunali non si saranno pronunciati. Le primarie repubblicane del Maine si terranno il 5 marzo.

Nella sua decisione di 34 pagine, Bellows ha scritto che la condotta di Trump intorno all’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti l’ha costretta a dichiararlo non idoneo.

“Il peso delle prove rende chiaro che Trump era consapevole dell’esca posta dal suo impegno durato molti mesi per delegittimare un’elezione democratica, e quindi ha scelto di accendere un fiammifero”, ha scritto, aggiungendo che “ha usato una falsa narrativa di frode elettorale per infiammare i suoi sostenitori e indirizzarli al Campidoglio per impedire la certificazione delle elezioni del 2020 e il trasferimento pacifico del potere”.

Bellows ha affermato che la sua preferenza sarebbe stata quella di attendere che la Corte Suprema degli Stati Uniti si pronunciasse sulla questione, incentrata sul 14° emendamento, ma ritiene che la legge del Maine le imponga di agire ora.

“Il Paese trarrebbe un buon servizio se la Corte Suprema degli Stati Uniti fornisse indicazioni chiare su questa questione costituzionale senza precedenti affinché tutti potessero seguirle”, ha affermato Bellows.

Il Maine consente a qualsiasi elettore registrato di contestare l’idoneità di un candidato, cosa che tre elettori dello stato hanno fatto contro Trump. Il termine ultimo per Bellows per prendere una decisione era la fine di dicembre.