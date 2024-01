Lav. Fine 2023 funestata da gravi episodi contro gli animali. Cane maremmano scuoiato e gettato nei rifiuti

AgenPress – E’ di pochi giorni fa la pubblicazione del nostro articolo sul caso del gatto preso a calci in strada a Eboli e il nostro appello ai deputati della Commissione Giustizia della Camera affinché, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le feste, ci sia subito all’ordine del giorno l’esame e l’approvazione delle proposte di Legge per inasprire le pene e rendere più efficaci le norme per perseguire i reati contro gli animali.

Così la Lav sul suo sito. “Siamo costretti a tornare sull’argomento a seguito di un gravissimo fatto verificatosi nel quartiere Castelverde, alla periferia di Roma, dove il corpo di una cane maremmano è stato ritrovato in strada scuoiato e abbandonato tra la spazzatura di fronte ai cassonetti.

Il video del ritrovamento è stato postato su Facebook da una cittadina come atto di denuncia e ha rapidamente fatto il giro del web.

Sporgeremo denuncia per dare un segnale forte sulla necessità di fare chiarezza sulla dinamica e sulla provenienza del cane, che non è chiaro se fosse già deceduto quando qualcuno ha infierito sul suo corpo.

La gravità di quanto accaduto non è comunque dipendente dalla dinamica, ma dal clima di impunità che porta a pensare di poter massacrare un animale e gettarlo tra la spazzatura come se nulla fosse.

L’urgenza di una revisione della normativa che regola i reati contro gli animali è assoluta, continueremo quindi a vigilare e fare pressione affinché sia una priorità dell’agenda politica del 2024″.