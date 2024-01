Emanuele Pozzolo. Prefettura Biella revocherà porto d’armi. Il 31enne ferito non ha sporto querela

AgenPress – La Prefettura di Biella procederà con la revoca del porto d’armi per la difesa personale rilasciato al deputato Emanuele Pozzolo. La decisione arriva dopo che dalla sua arma, una mini pistola, è partito il colpo che ha ferito il genero di un uomo della scorta del sottosegretario Delmastro. L’arma è stata comunque già sequestrata la notte dell’1 gennaio all’arrivo dei carabinieri. La decisione della revoca viene presa dalla Prefettura di Biella, dal momento che il deputato vercellese risulta avere preso di recente la residenza a Campiglia Cervo, nel Biellese.

Non è stata presentata alcuna querela da parte del 31enne rimasto ferito, tenuto conto dei dieci giorni di prognosi e delle lesioni lievissime. Il giovane, subito soccorso nella notte dell’1 gennaio, è stato dimesso già nella giornata di ieri dall’ospedale di Ponderano (Biella). Il ferito è il genero di un agente della scorta di Andrea Delmastro e l’arma che l’ha colpito a Rosazza è una North American arms Lr22. L’arma risulta legalmente detenuta da Pozzolo, che ha anche il porto d’armi. Si tratta di un revolver in miniatura, utilizzato come arma da collezione o come “arma da borsetta”.