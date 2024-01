Attacco Hamas contro Israele. Si dimette Claudine Gay, presidente dell’Università di Harvard

AgenPress – La presidentessa di Harvard Claudine Gay ha annunciato che si dimetterà a soli sei mesi dall’inizio della sua presidenza in mezzo a una tempesta di polemiche all’università.

“È con il cuore pesante ma con un profondo amore per Harvard che scrivo per condividere che mi dimetterò dalla carica di presidente”, ha scritto Gay in una lettera alla comunità di Harvard . “Dopo aver consultato i membri della Corporation, è diventato chiaro che è nel migliore interesse di Harvard che io mi dimetta in modo che la nostra comunità possa affrontare questo momento di straordinaria sfida concentrandosi sull’istituzione piuttosto che su qualsiasi individuo”.

Gay non ha detto quando intende dimettersi formalmente, ma ha descritto la decisione come “difficile oltre le parole”.

Le dimissioni di Gay arrivano in un periodo di estremo tumulto in una delle università più prestigiose d’America e segnano la fine della presidenza del primo presidente nero e della seconda donna nei quasi 400 anni di storia di Harvard. La controversia che vorticava attorno ad Harvard attirò amministratori delegati, miliardari, potenti donatori e persino leader del Congresso.

Gay ha riconosciuto la breve durata del suo mandato, scrivendo: “Quando la mia breve presidenza sarà ricordata, spero che sarà vista come un momento di risveglio dell’importanza di sforzarsi di trovare la nostra comune umanità – e di non permettere al rancore e al vituperio di minare il processo vitale dell’educazione”.

Ha anche osservato che “è stato angosciante mettere in dubbio i miei impegni nell’affrontare l’odio e nel sostenere il rigore accademico – due valori fondamentali che sono fondamentali per quello che sono – e spaventoso essere soggetto ad attacchi personali e minacce alimentate dall’animosità razziale.

In una lettera martedì, la Harvard Corporation ha difeso Gay e ha affermato di aver accettato le sue dimissioni “con dolore”. La Corporation, che è l’organo di governo dell’università, ha affermato che la donna ha mostrato “una notevole resilienza di fronte ad attacchi profondamente personali e prolungati”.

“Anche se parte di tutto questo è diventato di dominio pubblico, gran parte di esso ha preso la forma di vetriolo ripugnante e in alcuni casi razzista diretto contro di lei attraverso e-mail e telefonate vergognose. Condanniamo tali attacchi nei termini più forti possibili”, si legge nella lettera.

Le dimissioni arrivano nel mezzo delle accuse di plagio sugli scritti accademici di Gay e in seguito alla reazione negativa sulla sua risposta in un’audizione del Congresso alle domande sull’antisemitismo nei campus universitari statunitensi, che hanno scatenato le richieste di dimettersi dalla carica di presidente.

Gay ha testimoniato davanti al Congresso all’inizio di dicembre 2023 insieme all’allora presidente dell’Università della Pennsylvania Liz Magill e alla presidente del Massachusetts Institute of Technology Sally Kornbluth su come stanno gestendo l’antisemitismo nei rispettivi campus in seguito all’attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele.