Terremoto Giappone. 4 morti. Kishida: tutti gli sforzi per valutare i danni. Biden offre gli aiuti

AgenPress – Almeno quattro persone sono morte nella prefettura giapponese di Ishikawa a seguito di un terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito il Giappone.

Secondo quanto riferito dalle autorità, due persone sarebbero rimaste gravemente ferite dal sisma.

I terremoti si sono verificati al largo della costa di Ishikawa poco dopo le 16:00 ora locale (2:00 ET), uno dei quali ha raggiunto una magnitudo di 7,6, ha riferito l’Agenzia meteorologica giapponese.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida afferma che le autorità stanno lavorando per valutare eventuali danni.

“In risposta al terremoto di magnitudo 7 nella regione di Noto, nella prefettura di Ishikawa, abbiamo immediatamente istituito l’Ufficio di risposta del Primo Ministro – Quartier generale delle misure di contrasto ai disastri”, ha scritto lunedì il primo ministro su X, precedentemente noto come Twitter.

“Mettendo le vite umane come priorità, stiamo facendo ogni sforzo per valutare i danni, impegnandoci al massimo nella risposta ai disastri. Per coloro che si trovano nelle aree colpite, si prega di prestare molta attenzione alle informazioni più recenti e di dare priorità alla sicurezza personale.”

Migliaia di persone stanno trascorrendo la notte nei centri di evacuazione.

Un numero imprecisato di persone è intrappolato sotto le macerie degli edifici crollati in diverse città.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden estende il sostegno al Giappone dopo che lunedì un potente terremoto ha scosso l’area occidentale del paese. L’amministrazione Biden è in contatto con le autorità giapponesi e gli Stati Uniti “sono pronti a fornire tutta l’assistenza necessaria al popolo giapponese”, si legge in una nota. “In quanto stretti alleati, gli Stati Uniti e il Giappone condividono un profondo legame di amicizia che unisce il nostro popolo. I nostri pensieri sono con il popolo giapponese in questo momento difficile”.

Un sismologo dell’US Geological Survey ha avvertito che le scosse di assestamento causate dal terremoto di magnitudo 7,5 potrebbero durare mesi.

Susan Hough ha detto che le persone che vivono in quella parte del paese hanno già avvertito terremoti in passato, ma crede che questo sia “di gran lunga il più grande terremoto” – il che significa che la maggior parte dei residenti probabilmente non ha esperienza con un evento sismico di questa portata.

“Un terremoto così grande continuerà ad avere scosse di assestamento. Potrebbero facilmente verificarsi scosse di assestamento superiori a magnitudo 6, quindi costituirebbe un pericolo di per sé”.