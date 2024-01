Pozzolo (deputato Fdi): la pistola è mia, ma non ho sparato io. E’ una North american arms LR22 regolarmente detenuta

AgenPress – Ferito ad una gamba da un proiettile partito dalla pistola di un deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo. E’ accaduto ad una festa di Capodanno nel Biellese: il ferito è il genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Secondo una prima ricostruzione il deputato stava mostrando la mini-pistola che aveva con sé. Il parlamentare ha il porto d’armi. Il colpo, secondo i primi accertamenti, sarebbe partito inavvertitamente.

“In merito all’incidente accaduto la notte di Capodanno nella sede della Pro Loco di Rosazza, confermo che il colpo di pistola – da me detenuta regolarmente – che ha ferito uno dei partecipanti alla festa è partito accidentalmente, ma non sono stato io a sparare”, dice Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia.

Da una prima ricostruzione risulta che il colpo è partito da una mini-pistola, una North american arms LR22 regolarmente detenuta, che Pozzolo stava mostrando ad alcuni presenti. “Confermo che il colpo è partito accidentalmente ma non sono stato io a sparare”, ha detto il deputato.

Si tratta di una “mini-pistola”. Sui siti specializzati si legge infatti che è una delle armi che ha il record in termini di miniaturizzazione per un revolver. Un revolver quindi di piccole dimensioni – si legge sempre online – “con massima occultabilità adatto come seconda arma o arma da ‘borsetta’ per chi desidera avere una sicurezza in più”.