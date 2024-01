Papa: guardare alle donne per uscire dalle spirali d’odio

AgenPress. Il Papa celebra la Messa della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, nella ricorrenza della 57.ma Giornata Mondiale della Pace, e indica Maria come modello per la Chiesa che “ha bisogno di riscoprire un volto femminile” e “fare spazio alle donne” e per il mondo che necessita di “guardare alle madri e alle donne per trovare la pace” e “uscire dalle spirali della violenza e dell’odio”.

Il Papa invita a dirigere lo sguardo verso la Madonna così da diventare “costruttori di unità”: “Facciamolo con la sua creatività di Madre, che si prende cura dei figli: li raduna e li consola, ne ascolta le pene e ne asciuga le lacrime”.

Quando siamo tentati di chiuderci in noi stessi, andiamo da lei; quando non riusciamo a districarci tra i nodi della vita, cerchiamo rifugio in lei. I nostri tempi, vuoti di pace, hanno bisogno di una Madre che ricompatti la famiglia umana. Se vogliamo essere cristiani, dobbiamo essere mariani, cioè figli di Maria.

“Di Maria – sottolinea il Papa – la Chiesa ha bisogno per riscoprire il proprio volto femminile: per assomigliare maggiormente a lei che, donna, Vergine e Madre, ne rappresenta il modello e la figura perfetta; per fare spazio alle donne ed essere generativa attraverso una pastorale fatta di cura e di sollecitudine, di pazienza e di coraggio materno”.

Ma anche il mondo “ha bisogno di guardare alle madri e alle donne per trovare la pace, per uscire dalle spirali della violenza e dell’odio, e tornare ad avere sguardi umani e cuori che vedono”.

E ogni società ha bisogno di accogliere il dono della donna, di ogni donna: di rispettarla, custodirla, valorizzarla, sapendo che chi ferisce una sola donna profana Dio, nato da donna.