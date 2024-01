Napoli. Muore una donna di 45 colpita da un proiettile la notte di Capodanno. Perde un occhio un bambino di 11 anni

AgenPress – È morta Concetta Russo, la donna di 45 anni colpita la scorsa notte da un proiettile vagante nella sua casa di via Plebiscito ad Afragola a Napoli.

Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio da parte dei carabinieri di Afragola e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna. La donna era giunta in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli con un mezzo di soccorso del 118 intorno all’una della scorsa notte e le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi.

Un bambino di i 11 anni è rimasto ferito mentre maneggiava un petardo che è esploso, causandogli un grave trauma all’occhio destro. Trasferito all’ospedale San Luca e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, il bambino ha perso la vista dall’occhio ferito. L’occhio dell’11enne è stato salvato, ma, nonostante gli sforzi dei medici, la vista è andata persa.

Un’altra donna è rimasta ferita mentre assisteva dal balcone di casa ai fuochi d’artificio per il nuovo anno, a Napoli: secondo quanto si è appreso, sarebbe stata colpita all’addome da un proiettile vagante. E’ accaduto nel quartiere di Forcella. La donna è stata trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini.