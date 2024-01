Mentre Zelensky promette la produzione di 1 mln di droni nel 2024, Putin minaccia di spazzare via l’Ucraina

In terra russa Putin visitando l’ospedale militare Vishnevskij e rivolgendosi ai militari ha osservato che la situazione sul campo di battaglia (in Ucraina) sta cambiando, gli attacchi si intensificano, il nemico viene spazzato via. “L’Ucraina sta finendo le attrezzature militari e noi ne aumenteremo la produzione”.

“Kiev vuole intimidire e creare incertezza con attacchi terroristici come a Belgorod”, è un attacco mirato contro la popolazione civile, nessun crimine contro i civili resterà impunito, questa è una certezza. Il nemico sta lentamente implodendo”.

Ha aggiunto che l’esercito russo sta sparando con armi ad alta precisione contro centri decisionali, concentrazioni di forze armate e mercenari ucraini e altri obiettivi simili, principalmente contro obiettivi militari.

“Noi, da parte nostra, aumenteremo i bombardamenti. Nessun crimine del genere – e questo è, ovviamente, un crimine contro la popolazione civile – rimarrà impunito, al cento per cento, non può esserci dubbio”.

Nessun altro esercito al mondo possiede armi come quelle di cui dispongono le Forze Armate russe. “Le nostre forze armate stanno diventando capaci e preparate a usare armi avanzate come nessun altro esercito al mondo. Innanzitutto, nessun altro esercito al mondo ha armi come quelle che abbiamo noi”.