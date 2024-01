Giappone. Terremoto di magnitudo 7,6 colpisce la costa occidentale. I cittadini invitati a non tornare nelle case

AgenPress – Un potente terremoto ha colpito la costa occidentale del Giappone centrale, innescando onde alte più di un metro e provocando l’allerta tsunami e l’avviso di evacuazione delle persone.

Gli allarmi tsunami sono stati ridimensionati, ma ai residenti nelle zone costiere è stato detto di non tornare alle case.

Il terremoto, che si stima sia stato di magnitudo 7,6, ha colpito la penisola di Noto, nella prefettura di Ishikawa, sull’isola centrale di Honshu, intorno alle 16:10 ora locale (07:10 GMT). Ha interrotto la corrente elettrica a decine di migliaia di case e ha interrotto i voli e i servizi ferroviari.

Nella città di Wajima, vicino all’epicentro, almeno sei persone sarebbero state all’interno di case crollate. Un grande incendio in città ha inghiottito una fila di case, con le persone evacuate nell’oscurità. Gli ospedali locali hanno riferito che numerosi feriti sono arrivati ​​per ricevere cure, anche se le strade danneggiate ostacolano il trasporto dei pazienti.

L’Agenzia meteorologica giapponese (JMA) ha affermato che dozzine di terremoti di magnitudo minima 3,5 hanno colpito la regione tra le 16:00 e le 19:30. La JMA inizialmente ha emesso un grave allarme tsunami per Ishikawa e avvisi o avvisi tsunami di livello inferiore per il resto di Honshu, nonché per la più settentrionale delle isole principali del Giappone, Hokkaido. L’allarme è stato declassato a un normale tsunami diverse ore dopo, il che significa che le acque potrebbero ancora raggiungere i 3 metri (10 piedi).

Il Centro di allerta tsunami del Pacifico degli Stati Uniti, che aveva allertato di possibili tsunami lungo 190 miglia di costa, ha dichiarato circa quattro ore dopo il terremoto di magnitudo 7,6 che il pericolo di tsunami era “in gran parte passato”.

Le autorità giapponesi stanno ancora valutando l’entità dei danni e le persone devono prepararsi a ulteriori scosse, ha detto il primo ministro giapponese, Fumio Kishida.

“I residenti devono rimanere in allerta per ulteriori possibili terremoti ed esorto le persone nelle aree in cui è previsto lo tsunami a evacuare il prima possibile”. A Tokyo gli edifici tremarono a 300 chilometri di distanza.

Un portavoce del governo, Hayashi Yoshimasa, ha detto che le persone dovrebbero prepararsi per possibili ulteriori terremoti e che le forze di autodifesa giapponesi si stanno preparando per il dispiegamento per aiutare negli sforzi di salvataggio e recupero.

Il Giappone ha rigide norme di costruzione intese a garantire che gli edifici possano resistere a forti terremoti e tiene regolarmente esercitazioni di emergenza per prepararsi a una forte scossa.

È noto che i terremoti che colpiscono al largo delle coste del Mar del Giappone provocano tsunami che possono raggiungere la costa in meno di 10 minuti, più velocemente di quelli che si verificano sulla costa del Pacifico. Il terremoto di magnitudo 9 del 2011 ha innescato uno tsunami che ha impiegato circa 30 minuti prima di colpire la costa.

L’Autorità di regolamentazione nucleare del Giappone ha affermato che non sono state segnalate irregolarità nelle centrali nucleari lungo il Mar del Giappone, inclusi cinque reattori attivi negli impianti Ohi e Takahama della Kansai Electric Power nella prefettura di Fukui. Ci sono 22 reattori in sei strutture sparse lungo la costa colpita.