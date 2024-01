Gaza. La carestia non colpisce solo le persone, ma anche gli animali. Nello zoo di Rafah muoiono per la fame

AgenPress – Nello zoo di Rafah, dozzine di abitanti di Gaza indigenti si accampano tra le gabbie dove scimmie, pappagalli e leoni affamati.

Quasi tutti i 2,3 milioni di abitanti di Gaza sono stati costretti ad abbandonare le proprie case sotto un bombardamento che ha ridotto gran parte del territorio in macerie. Molti ora affollano la città meridionale di Rafah, con i loro rifugi che riempiono gli angoli delle strade e i lotti vuoti.

Nello zoo privato, gestito dalla famiglia Gomaa, una fila di tende di plastica era posizionata vicino ai recinti degli animali e la biancheria era appesa ai fili tra le palme. Nelle vicinanze un lavoratore ha provato a nutrire manualmente una scimmia debole con fette di pomodoro.

Molti di coloro che si rifugiano allo zoo sono membri della famiglia allargata di Gomaa che vivevano in diverse parti dell’enclave prima che il conflitto distruggesse le loro case.

“Ci sono molte famiglie che sono state completamente spazzate via. Ora tutta la nostra famiglia vive in questo zoo”, ha detto Adel Gomaa, fuggito da Gaza City. “Vivere tra gli animali è più misericordioso di quello che otteniamo dagli aerei da guerra nel cielo.”

Quattro scimmie sono già morte e una quinta è ora così debole che non riesce nemmeno a nutrirsi quando c’è cibo, ha detto il proprietario dello zoo Ahmed Gomaa.

Teme anche per i suoi due cuccioli di leone. “Diamo loro da mangiare pane secco imbevuto d’acqua solo per mantenerli in vita. La situazione è davvero tragica.”

La madre dei cuccioli ha perso metà del suo peso dall’inizio del conflitto, passando dai pasti giornalieri a base di pollo alle porzioni settimanali di pane.

Un pappagallo grida ogni giorno in cerca di cibo e i leoni hanno perso la metà del loro peso. “C’è carenza di cibo, acqua e medicine. Per i leoni, cerchiamo di offrire loro un pasto a settimana, a volte non possiamo”, ha detto Ahmed Gomaa, il proprietario dello zoo di Rafah. “Diamo loro da mangiare pane secco imbevuto d’acqua, solo per mantenerli in vita. La situazione è tragica”.

Un rapporto sostenuto dalle Nazioni Unite la scorsa settimana ha avvertito che Gaza è a rischio di carestia con l’intera popolazione che affronta livelli di fame critici. Israele ha bloccato tutte le importazioni di cibo, medicine, energia e carburante a Gaza all’inizio della guerra.

Anche se ora consente agli aiuti di entrare nell’enclave, i controlli di sicurezza, i colli di bottiglia nelle consegne e la difficoltà di muoversi tra le macerie di una zona di guerra hanno ostacolato i rifornimenti. Molti palestinesi affermano di non mangiare tutti i giorni.

Allo zoo, la leonessa e i suoi cuccioli giacevano svogliatamente nella loro gabbia mentre i bambini giocavano nelle vicinanze.

Gli animali morivano e si ammalavano ogni giorno, ha detto Sofian Abdeen, un veterinario che ha lavorato allo zoo. “Casi di fame, debolezza, anemia. Questi problemi sono diffusi. Non c’è cibo.”

Nell’aprile 2019, l’organizzazione per il benessere degli animali Four Paws ha salvato 47 animali dallo zoo di Rafah a Gaza. Le condizioni nello zoo erano così pessime per gli animali che Four Paws ne sostenne la chiusura. Lo zoo fu d’accordo.

L’organizzazione per il benessere degli animali ha trasferito leoni, scimmie, lupi, istrici, volpi, gatti, cani, struzzi emù, scoiattoli e una iena nei santuari degli animali in Giordania e in altri paesi.

Ma nel settembre dello stesso anno lo zoo riaprì i battenti con due leoni e tre nuovi cuccioli rinchiusi in piccole gabbie. Anche questi animali ora muoiono di fame poiché ricevono solo un unico pasto settimanale a base di pane imbevuto di acqua.

I cuccioli potrebbero morire se la situazione peggiorasse, ha detto il veterinario Sofian Abdeen. “Lo zoo laggiù il suo proprietario non può gestirlo. Lo aiutavo molto con il cibo, che consisteva in polli morti provenienti dalle fattorie vicine; ora abbiamo finito anche questo. In un periodo di tempo molto breve, si troverà in una condizione molto difficile”.

“Il suo problema principale (il proprietario dello zoo) è con i grandi animali come il leone. Ha una leonessa che ha appena partorito e ha costantemente bisogno di cibo per tenere i cuccioli. In una guerra precedente, ha dovuto affrontare lo stesso problema e sono morti tutti (i cuccioli) perché non c’era cibo a disposizione per la madre, quindi non c’era latte”.