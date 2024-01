Deputato Fdi ferisce genero uomo scorta Delmastro. Bonelli chiede dimissioni. Serracchiani: Meloni chiarisca

AgenPress – “Mi trovavo fuori nel piazzale quando è avvenuto il fatto. Stavo ritirando alcune borse con generi alimentari che ci eravamo divisi. Quando sono tornato mi hanno raccontato quando successo”, racconta sottosegretario Andrea Delmastro in merito al genero di uno degli uomini della scorta ferito con un colpo di pistola di un deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo.

“Mi sono sincerato che fossero stati chiamati i soccorsi, la mia scorta mi ha consigliato di andare, ma non correvo alcun pericolo e sono rimasto. Per fortuna il ragazzo ferito sta bene, ha dieci giorni di prognosi ed è stato dimesso. Ma la vicenda poteva avere un altro risvolto”.

La vicenda ha sollevato polemiche da parte dell’opposizione. Per Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra “questo far west in casa Delmastro è inaccettabile cosa aspetta il sottosegretario a dimettersi? Delmastro non riesce ad avere comportamenti rigorosi a cui dovrebbe attenersi proprio perché sottosegretario di Stato alla Giustizia, proprio per questo deve dimettersi immediatamente”.

Debora Serracchiani, responsabile giustizia del Pd, chiede a Meloni di spiegare. “Ci aspettiamo che Giorgia Meloni, segretaria del partito a cui appartengono gli esponenti protagonisti di tali azioni, intervenga per chiarire quanto accaduto e per adottare i provvedimenti conseguenti. In un paese normale ci si dimette per molto meno. Alla persona ferita va la nostra vicinanza, ma riteniamo questo un fatto gravissimo e un ulteriore comportamento del tutto incompatibile con i ruoli istituzionali che si ricoprono”.