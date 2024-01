Caso Jeffrey Epstein. Oltre al principe Andrea anche il nome di Bill Clinton nei documenti che saranno resi pubblici

AgenPress – Centinaia di atti giudiziari sigillati relativi al defunto molestatore sessuale Jeffrey Epstein saranno resi pubblici questa settimana, e diversi nomi di spicco – tra cui il principe Andrea britannico e l’ex presidente Bill Clinton – dovrebbero apparire nei documenti.

Il giudice distrettuale statunitense Loretta Preska ha stabilito all’inizio di questo mese che non vi era alcuna giustificazione legale per continuare a nascondere il nome dell’ex presidente e più di 150 nomi di altri “John e Jane Does” menzionati nei documenti. Preska ha ordinato che l’apertura dei sigilli iniziasse dopo il 1° gennaio.

I documenti derivano da una causa civile del 2015 incentrata sulle accuse secondo cui Ghislaine Maxwell, un tempo amante di Epstein, avrebbe facilitato l’abuso sessuale di Virginia Giuffre, una presunta vittima della tratta. Giuffre ha anche accusato Epstein e Maxwell di averle ordinato di fare sesso con il principe Andrea e molti altri uomini importanti. Il principe Andrea ha negato le accuse e ha affermato di non ricordare di aver mai incontrato Giuffre. In seguito ha risolto una causa intentata contro di lui.

La maggior parte dei nomi di spicco che compaiono nei documenti sono già associati in qualche modo a Epstein; per accuse di illeciti, per aver lavorato per Epstein, aver volato sui suoi aerei o visitato le sue case. Alcuni sono stati menzionati durante il processo penale di Maxwell nel 2021. In alcuni casi, le uniche apparizioni dei nomi sono in potenziali elenchi di testimoni o nei termini proposti per le ricerche di documenti elettronici.

Sebbene le accuse di Giuffre contro il principe Andrea e le sue smentite siano state ampiamente riportate in tutto il mondo, si prevede che dozzine di documenti sigillati contengano ulteriori dettagli di “Jane Doe 162”, una testimone che ha testimoniato di essere stata con il principe Andrea, Maxwell e Giuffre. , allora 17enne, nella villa di Epstein a New York. Giuffre ha affermato che l’incontro, nel 2001, è stata una delle occasioni in cui le è stato chiesto di fare sesso con Andrew.

Giuffre non ha avanzato accuse di illeciti da parte di Clinton, e non vi è alcuna indicazione che i documenti sigillati contengano prove di condotta illegale da parte di Clinton. Ma l’affermazione di Giuffre di aver incontrato l’ex presidente sull’isola caraibica privata di Epstein è emersa come una questione controversa nel contenzioso, che è stato risolto nel 2017. Maxwell ha sostenuto che Clinton non era mai stata a Little St. James – come era conosciuta l’isola di Epstein – e ha attaccato l’affermazione di Giuffre definendola un’invenzione che ha distrutto la sua credibilità.

I registri di volo personali conservati da uno dei piloti di Epstein – emersi in cause legali separate contro Epstein – mostravano che Clinton e il suo entourage avevano volato a lungo sul jumbo-jet di Epstein verso destinazioni internazionali come Parigi, Bangkok e Brunei nel 2002 e nel 2003. Ma nessuno dei documenti disponibili includeva l’ex presidente in un viaggio sull’isola di Epstein.

I documenti giudiziari che verranno aperti questa settimana rappresentano l’ottavo, e probabilmente ultimo, round di apertura dei documenti del caso da quando il Miami Herald è intervenuto per accedere agli atti nel 2018. Gli elementi precedentemente aperti includevano molteplici trascrizioni delle deposizioni di Maxwell e Giuffre, insieme a accuse giurate, ma non provate, secondo cui Epstein e Maxwell avrebbero ordinato a Giuffre di fare sesso con diversi uomini famosi, tra cui l’ex leader della maggioranza al Senato George Mitchell, il defunto scout di modelli Jean Luc Brunel, il manager miliardario degli hedge fund Glenn Dubin e altri.

Maxwell ha negato le accuse, così come tutti gli uomini identificati da Giuffre quando i loro nomi sono emersi.

Questo lotto coinvolgerà i nomi di ulteriori associati di Epstein, presunti autori, presunti co-cospiratori, presunte vittime, testimoni ed ex dipendenti di Epstein. Molte delle “fa” menzionate nei documenti sono ora decedute.

L’ex presidente Clinton, che secondo ABC News è identificato come “Doe 36”, è menzionato in più di cinquanta documenti redatti, secondo i documenti del tribunale. Molte di queste voci sigillate o oscurate si concentrano su un tentativo degli avvocati di Giuffre a metà del 2016, riportato per la prima volta da ABC News , di citare in giudizio il presidente democratico a due mandati per una deposizione sulla sua relazione con Epstein.

Si prevede che il nome di Clinton venga svelato nei documenti relativi agli sforzi separati di Maxwell e Giuffre per costringere Epstein a rispondere alle domande. Il finanziere caduto in disgrazia ha fatto valere i suoi diritti costituzionali contro l’autoincriminazione in ogni inchiesta durante una deposizione del settembre 2016, come aveva fatto molte volte in cause civili contro di lui.