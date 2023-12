Ucraina. Ministro Cultura, patrimonio culturale fa parte di quello mondiale. Ha bisogno di più sostegno

AgenPress – Il patrimonio culturale dell’Ucraina fa parte del patrimonio mondiale e trascurare i problemi dell’Ucraina significa trascurare la cultura del mondo.

Lo ha detto in un’intervista a Ukrinform il ministro ad interim della Cultura e della Politica dell’informazione dell’Ucraina, Rostyslav Karandiieev .

“Dobbiamo dire onestamente che viviamo ora a spese dei donatori. Sia il governo che il presidente dell’Ucraina hanno ripetutamente affermato che l’assistenza macrofinanziaria è attualmente decisiva per la resilienza dell’Ucraina. L’intero settore umanitario, compresa la sfera della cultura, è ora in gran parte finanziato a spese dei donatori. E comprendiamo che senza tale sostegno da parte della comunità mondiale, non sopravviveremo. Pertanto, individuando i nostri bisogni, attualizzandoli, abbiamo il diritto di contare su un sostegno aggiuntivo, più potente, di qualità superiore . Dopotutto, il patrimonio culturale dell’Ucraina fa parte del patrimonio mondiale. E trascurare i nostri problemi significa trascurare la cultura del mondo”, ha detto Karandiieev, sottolineando che ci sono persone che prendono le decisioni nella comunità internazionale, nei paesi che sono partner, alleati dell’Ucraina, c’è una comprensione della cultura, anche come importante fattore di resistenza allo stato aggressore.

“A proposito, voglio dirvi che questa è una grande sfida, comprendere in generale che la cultura è importante come componente della resistenza, come componente della lotta contro l’aggressore, come componente della formazione della nostra forza interna, la nostra identità nazionale interna, come componente della resistenza spirituale. Senza di essa, non possiamo contare sulla giusta motivazione delle persone al fronte, sulla motivazione in tempo di pace”.