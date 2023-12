Taiwan vuole aderire alla Corte Penale internazionale per scoraggiare una potenziale invasione della Cina

AgenPress – Il governo di Taiwan sta valutando la possibilità di aderire alla Corte penale internazionale, in parte per aumentare la deterrenza contro un attacco o un’invasione cinese.

I sostenitori sostengono inoltre che ciò aiuterebbe a universalizzare il sistema legale internazionale, che ha una scarsa presenza in Asia, e ad aumentare la partecipazione globale di Taiwan in un momento in cui Pechino lavora per mantenerla il più isolata possibile.

La Corte è stata istituita dallo Statuto di Roma, che definisce quattro crimini internazionali fondamentali: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione. Opera dal 2002, perseguendo dozzine di presunti criminali di guerra. A marzo la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin per la deportazione forzata di bambini dall’Ucraina.

L’adesione di Taiwan alla Corte penale internazionale consentirebbe indagini e mandati contro il leader cinese Xi Jinping ai sensi del diritto internazionale se avesse ordinato o supervisionato atti di guerra o crimini di guerra contro Taiwan sul suo territorio. I sostenitori hanno affermato che ciò potrebbe aiutare a dissuadere Xi dal mettere in atto la sua intenzione di annettere Taiwan , una democrazia autogovernata il cui popolo rifiuta in modo schiacciante la prospettiva di sottomissione cinese.

“[L’adesione di Taiwan alla Corte penale internazionale] da sola potrebbe non scoraggiare la decisione di attaccare Taiwan”, ha affermato Kevin Chang, avvocato internazionale e professore associato presso l’Università Nazionale di Chengchi di Taiwan. “Ma con la Cina che cerca di affermare la leadership nel mondo, questo è un calcolo significativo che la Cina deve fare”.

Nel suo discorso di Capodanno di domenica, Xi ha affermato che la “riunificazione” della Cina con Taiwan è inevitabile, assumendo un tono più forte rispetto all’anno scorso, quando aveva affermato solo che le persone su entrambi i lati dello Stretto di Taiwan sono “membri di uno stesso e stesso famiglia”.