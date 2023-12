Fnsi su Angelucci all’Agi. “L’Italia non ha bisogno di bavagli all’informazione, ma di leggi su conflitti interessi e limiti antitrust”

AgenPress – “In Italia servono leggi su conflitti di interessi e limiti antitrust, non leggi che imbavagliano l’informazione. Dopo le ultime notizie pubblicate dal Fatto sulle mire del parlamentare leghista Angelucci su Agi, Radio Capital e addirittura Repubblica, è chiaro che non è più rinviabile una normativa seria in questa direzione”.

Lo scrive la Fnsi in un comunicato. “Per di più, nel caso dell’Agi con una inedita vendita da ministro azionista a parlamentare dello stesso partito. Angelucci, re delle cliniche private, è già proprietario di Tempo, Libero e il Giornale. Qui non si tratta di mettere limiti alla imprenditoria privata, ma di segnalare un evidente conflitto di interessi che in altri Paesi europei non solo sarebbe proibito, ma farebbe suonare più di un campanello di allarme per la democrazia. Esattamente come dovrebbe accadere in Italia”.