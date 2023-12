Ucraina. Zelensky: rafforzeremo la difesa aerea. Risponderemo ai terroristi russi per ogni attacco. Il terrore non vince mai

AgenPress – “L’Ucraina continuerà a rafforzare la sua difesa aerea e per respingere la guerra contro lo Stato aggressore”.

Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso video.

“Cari ucraini, attualmente è in corso un’operazione di salvataggio in diverse città dell’Ucraina a seguito dell’impatto dei missili russi e della caduta di detriti. È stato l’attacco più pesante da parte di questa feccia umana che ha coinvolto quasi 160 missili e droni. I nostri soldati ne hanno intercettati con successo la maggior parte, compresi vari tipi di missili e droni “Shahed”.

Gli obiettivi sono familiari alla Russia: oltre 100 case private sono state distrutte o danneggiate, insieme a 45 edifici a più piani, scuole, due chiese, ospedali, un reparto di maternità e numerosi magazzini commerciali. Ad oggi hanno perso la vita 29 persone. Le mie più sincere condoglianze a tutti i loro parenti e cari. Oltre 150 persone sono rimaste ferite e stanno ricevendo l’assistenza necessaria.

Le città di Kiev, Kharkiv, Dnipro, Odesa, Lviv, Zaporizhzhia, Smila, le regioni di Kharkiv, Sumy, Khmelnytsky e la nostra regione di Zhytomyr sono state colpite… Risponderemo ai terroristi russi per ogni attacco. Il terrore non vince mai quando si gioca contro le persone. Oltre 600 soccorritori sono coinvolti nel fornire assistenza e rimuovere i detriti, insieme a molte attrezzature. Il lavoro continuerà 24 ore su 24. Voglio esprimere gratitudine a tutte le persone coinvolte e a tutti coloro che sostengono le persone colpite. Un ringraziamento speciale ai soccorritori del Servizio di emergenza statale dell’Ucraina.

Grazie ragazzi! Dmytro Lutsenko a Kharkiv, Denys Mikheev a Dnipro, Pavlo Kharchevsky a Odesa, Mykhailo Hryn e Ihor Dobryden a Kiev e Andrii Nesterenko a Zaporizhzhia. Voglio anche elogiare la Polizia nazionale ucraina, i cui membri hanno dimostrato oggi una dedizione eccezionale: Oleksandr Hnatiuk a Kharkiv, Dmytro Popovych a Dnipro, Artem Hrushko a Odesa e Iryna Naumenko a Zaporizhzhia – grazie, Iryna. Grazie a tutti voi e ai vostri colleghi!

È fondamentale che il mondo reagisca a quest’ultimo atto di terrorismo. Molti leader oggi hanno già dichiarato il loro sostegno all’Ucraina e agli ucraini, e sono grato a ciascuno di essi. Soprattutto a coloro che hanno aiutato il nostro Paese con la difesa aerea. Le nostre forze di difesa antiaerea hanno fatto molto oggi, considerando che i terroristi russi hanno deliberatamente cercato di aggirare le nostre difese. Continueremo a rafforzare la nostra difesa aerea e a lavorare per respingere la guerra verso questa feccia umana da cui proviene, ovvero la Russia.

Oggi ho visitato le posizioni dei nostri soldati in prima linea ad Avdiivka. Ho incontrato la 110a Brigata Meccanizzata Separata. Questi sono guerrieri eroici. Li ho ringraziati personalmente per la loro forza, per come resistono nelle battaglie. Ho premiato coloro che si sono distinti di più, consegnando la “Stella d’oro” di Eroe dell’Ucraina al sergente minore Ihor Tymoschuk e la “Croce al merito militare” al tenente senior Yevhen Baikov. Ho anche presentato ai soldati della brigata gli ordini per il Coraggio e l’Ordine di Bohdan Khmelnytsky. È un onore ringraziare personalmente questi guerrieri, tutti coloro che sono attualmente in prima linea a difendere il nostro Stato. Nonostante la stanchezza, che si vede, non c’è disperazione. Non c’è debolezza. Nessuno. E questa è la cosa più importante! L’Ucraina sta lottando per la propria vita e ringrazio tutti coloro che sono in prima linea, nelle aree pre-fronte, tutti coloro che stanno aiutando.

Ho visitato un ospedale nella regione di Donetsk per ringraziare personalmente i nostri medici militari e sostenere i ragazzi che si stavano riprendendo dagli infortuni. Ho onorato medici e soldati con premi statali. Sono orgoglioso del nostro popolo, della forza della nostra nazione, del nostro Paese, di ciò che l’Ucraina può ottenere quando siamo uniti. Ringrazio tutti coloro che hanno a cuore il nostro Stato e il nostro popolo! Coloro che difendono, lavorano e rafforzano! Insieme, resisteremo. E vinceremo! Lo so. Gloria all’Ucraina!”.