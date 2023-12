Polonia. Razzo russo entra nello spazio aereo. Convocato diplomatico: non daremo spiegazioni, vogliamo prove

AgenPress – La Polonia ha convocato l’incaricato d’affari russo e ha chiesto spiegazioni per la violazione dello spazio aereo polacco da parte di un missile e l’immediata sospensione di tali attività, ha dichiarato venerdì sera il Ministero degli Esteri polacco.

Secondo lo stato maggiore delle forze armate polacche, venerdì mattina un missile russo è entrato nello spazio aereo del paese membro della NATO. Le autorità ucraine hanno segnalato un attacco di massa in varie città dell’Ucraina durante la notte.

“Venerdì alle 7:12 ora locale (01:12 ET), dalla direzione del confine con l’Ucraina, c’è stata una violazione dello spazio aereo polacco da parte di un oggetto che ha lasciato il territorio polacco dopo meno di tre minuti”, ha scritto lo Stato Maggiore della Polonia sui social media di X.

“Lo identifichiamo come un missile guidato russo. Per tutto il tempo la traiettoria del missile fu tracciata dai sistemi radar, sia polacchi che alleati. I sistemi di difesa aerea erano in allerta”.

L’agenzia di stampa RIA Novosti ha citato Andrei Ordash, incaricato d’affari russo a Varsavia, secondo cui la Polonia non ha fornito prove della violazione del confine.

Venerdì mattina presto degli aerei da caccia F-16, due polacchi e due americani, sono stati fatti decollare dalle basi in Polonia, così come una nave cisterna alleata, a causa dell’attività di aerei russi a lungo raggio, ha scritto su X il Comando operativo delle forze armate polacche.

Mosca non darà una spiegazione per il missile nello spazio aereo polacco finché non avrà “prove concrete” che fosse russo, ha detto Andrei Ordash, incaricato d’affari russo in Polonia, dopo essere stato convocato al ministero degli Esteri polacco.

Secondo RIA Novosti, un organo di stampa russo allineato al Cremlino, Ordash ha dichiarato: “Fino a quando non verranno fornite prove concrete, non forniremo alcuna spiegazione, perché queste accuse sono infondate”.

Ha sottolineato l’incidente del novembre 2022, quando un missile uccise due persone in un villaggio di confine polacco.

“Allora hanno cercato di incolpare anche la parte russa per questo incidente. Successivamente si è scoperto che il missile era stato lanciato dall’esercito ucraino”.