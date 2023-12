OMS. Ghebreyesus, preoccupati per la diffusione di malattie infettive a Gaza. Migliaia di palestinesi sfollati

AgenPress – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha affermato di essere molto preoccupata per la diffusione di malattie infettive a Gaza poiché centinaia di migliaia di palestinesi rimangono sfollati, molti dei quali si trovano in rifugi e strutture sanitarie sovraffollate.

In una dichiarazione di venerdì, il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato che le seguenti malattie e condizioni sono state documentate nei rifugi lungo la Striscia da metà ottobre a metà dicembre:

Circa 180.000 casi di infezioni delle vie respiratorie superiori

136.400 casi di diarrea, la metà tra bambini sotto i 5 anni

55.400 casi di pidocchi e scabbia

5.330 casi di varicella

42.700 casi di eruzioni cutanee

4.683 casi di sindrome da ittero acuto

126 casi di meningite

“L’OMS e i suoi partner stanno lavorando instancabilmente per supportare le autorità sanitarie nell’aumentare la sorveglianza e il controllo delle malattie fornendo medicinali, kit di test per supportare la tempestiva individuazione e risposta alle malattie infettive come l’epatite e cercando di migliorare l’accesso all’acqua sicura, al cibo, all’igiene e servizi igienico-sanitari”, si legge nella nota.

Secondo l’UNRWA , finora, 1,9 milioni di palestinesi, che costituiscono circa l’85% della popolazione di Gaza, sono sfollati dal 7 ottobre .

Nel frattempo, solo 13 dei 36 ospedali rimangono parzialmente funzionanti in tutta Gaza, con altri due che funzionano minimamente, ha affermato mercoledì l’OMS in una nota .