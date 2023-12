Maya Schem racconta la sua prigionia nelle mani di Hamas. “Ho vissuto l’inferno. Non ci sono civili innocenti a Gaza”

Schem ha raccontato i momenti in cui è stata presa in ostaggio, la sofferenza e la tortura mentale che ha sopportato in prigionia e l’esperienza del ritorno a casa.

“Per me è importante rivelare la reale situazione delle persone che vivono a Gaza, chi sono veramente e cosa ho passato lì. Ho vissuto l’inferno. Tutti lì sono terroristi, non ci sono civili innocenti, nemmeno uno. I civili innocenti non esistono”.

Schem ha raccontato i primi momenti del suo rapimento il 7 ottobre. Ha detto che quando sono partiti i razzi, lei e la sua amica sono fuggite e sono salite sulla sua macchina. Mentre stava guidando, la sua amica ha urlato: “stanno sparando”, ha ricordato. “Ho dato gas per cercare di sorpassarli ma hanno sparato alle gomme e la macchina si è fermata”.

Poi è passato un camion pieno di terroristi armati, “e uno dei membri di Hamas mi ha guardato e mi ha sparato al braccio, da una distanza molto, molto ravvicinata”.

Dopo che le hanno sparato al braccio, ha detto: “Ero sul pavimento, coperta di sangue, e ho urlato: ‘Ho perso la mano, ho perso la mano.'”

Davanti ai suoi occhi, Hamas ha portato prigioniero a Gaza il suo amico Elia Toledano , con le braccia legate dietro la schiena; il suo corpo è stato recuperato dall’IDF all’inizio di questo mese e riportato in Israele.

Schem ha detto di aver visto i terroristi di Hamas sparare a tutti i feriti che sembravano ancora vivi, quindi ha cercato di fingere di essere morta, ma l’auto della sua amica stava bruciando intorno a lei. Ha visto un uomo che camminava in mezzo alle macchine e, pensando che fosse israeliano, ha gridato: “Aiuto!” Ma era un terrorista di Hamas, che le ha detto di alzarsi.

Lui “ha iniziato a toccarmi, nella parte superiore del mio corpo”, gesticolando verso il suo petto. “E ho cominciato a urlare, a impazzire, in mezzo alle macchine in fiamme, ai cadaveri”. Poi il terrorista, ha detto, ha visto la situazione con il suo braccio e “ha indietreggiato e si è fermato per un momento”.

