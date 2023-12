L’esercito israeliano uccide 4 membri di Hezbollah in attacchi vicino al confine tra Siria e Iraq

AgenPress – Tre attacchi aerei nella Siria orientale vicino a un valico di frontiera strategico con l’Iraq hanno ucciso quattro terroristi di Hezbollah e altri due militanti sostenuti dall’Iran.

Hezbollah, un gruppo terroristico libanese per procura iraniano, sabato ha confermato la morte di quattro dei suoi membri, affermando che sono stati uccisi “sulla strada per Gerusalemme”.

Gli attacchi hanno preso di mira un convoglio di otto camion, distruggendone almeno quattro, hanno detto fonti che hanno contatti con funzionari di frontiera siriani e iracheni. I funzionari hanno detto che sono stati presi di mira anche tre edifici utilizzati da uno dei gruppi di miliziani sostenuti dall’Iran.

Un funzionario militare statunitense ha affermato che gli Stati Uniti non hanno condotto alcun attacco difensivo durante la notte.

Gli attacchi sulla regione di confine di Boukamal sono avvenuti poche ore dopo che un gruppo di militanti iracheni sostenuti dall’Iran – noto come Resistenza Islamica in Iraq – ha rivendicato un attacco ad una base militare americana nella città di Erbil, nel nord dell’Iraq.

La Resistenza Islamica in Iraq, una formazione libera di gruppi armati affiliati all’Hashed al-Shaabi (noto anche come Forze di Mobilitazione Popolare Irachena o PMF), a sua volta una coalizione di ex forze paramilitari integrate nelle forze armate regolari irachene, ha rivendicato oltre un centinaio attacchi contro le posizioni statunitensi in Iraq e nella Siria orientale dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre, quando i terroristi guidati da Hamas si sono scatenati nelle comunità del sud massacrando circa 1.200 persone e rapendo 240 persone nella Striscia di Gaza.

Il gruppo di milizie ha anche rivendicato attacchi contro Israele, anche giovedì quando un drone apparentemente carico di esplosivo, ritenuto essere stato lanciato dalla Siria, si è schiantato sulle alture meridionali di Golan. Il veicolo aereo senza pilota si è schiantato nei pressi del moshav di Eliad, nel nord di Israele, non provocando feriti ma alcuni danni ad alcune strutture.

La settimana scorsa, il gruppo ha affermato di aver colpito un “obiettivo vitale” nel Mar Mediterraneo diversi giorni prima. Una fonte del gruppo ha detto ad Al Jazeera che l’obiettivo era la piattaforma di gas Karish al largo della costa settentrionale di Israele.