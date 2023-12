ISW. Nelle prossime ore la Russia continuerà gli attacchi armati su larga scala contro l’Ucraina

AgenPress – La Russia probabilmente continuerà a condurre attacchi contro l’Ucraina nei prossimi giorni in concomitanza con le vacanze di Capodanno, come ha fatto l’anno scorso, nel tentativo di degradare il morale ucraino. Lo ha riferito l’Istituto per lo studio della guerra (ISW) nella sua valutazione quotidiana del dicembre. 29.

Le forze russe potrebbero ancora decidere di colpire le infrastrutture energetiche ucraine su larga scala nei prossimi mesi, anche se l’ISW ha scritto che un tentativo russo di spezzare la volontà di lotta dell’Ucraina difficilmente avrà successo.

Probabilmente le forze russe intendono anche attaccare le aree residenziali per sfruttare e amplificare le tensioni sociali ucraine.

Secondo l’ISW, gli attacchi lanciati dalle forze russe il 29 dicembre sembrano essere il culmine di diversi mesi di sperimentazione russa con varie combinazioni di droni e missili e sforzi per testare le difese aeree ucraine.

Negli ultimi mesi, le forze russe hanno condotto una serie di attacchi missilistici e droni, utilizzando varie combinazioni di droni, missili da crociera e missili balistici.

La Russia ha lanciato 75 droni d’attacco Shahed il 25 novembre, prevalentemente su Kiev. Settantaquattro droni su 75 sono stati abbattuti, ma l’attacco è durato sei ore ed è stato l’attacco più intenso alla capitale prima dell’attacco del 29 dicembre.

In seguito all’attacco del 25 novembre , almeno due persone sono rimaste ferite e diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati in tutta la città.

Probabilmente la Russia stava deliberatamente accumulando missili di varie dimensioni durante l’autunno e l’inizio dell’inverno del 2023 per applicare le lezioni apprese nel corso delle recenti missioni di ricognizione e di indagine, utilizzando i droni d’attacco Shahed per aggirare le difese aeree ucraine e utilizzando i missili per infliggere il massimo danno ai danni previsti. obiettivi.

Le attuali riserve di missili e droni russi e i tassi di produzione probabilmente non consentono alle forze russe di condurre attacchi missilistici regolari su larga scala, ma probabilmente consentono attacchi di droni più consistenti, ha affermato l’ISW.

La Russia ha prodotto 40 missili da crociera Kh-101 e 20 missili da crociera Kalibr solo nell’ottobre 2023, oltre a quattro missili balistici Kinzhal , ha detto Vadym Skibitskyi, rappresentante dell’intelligence militare ucraina (HUR), in un’intervista a RBC Ucraina il 6 novembre. . disse.

Si tratta di 64 dei 115 missili ad alta precisione con una gittata superiore a 350 chilometri prodotti dalla Russia in ottobre, ha spiegato. Al momento dell’intervista la Russia aveva nel suo arsenale circa 870 missili ad alta precisione, ha detto Skibitskyi.

Le dichiarazioni di Skibitskyi sui recenti totali delle riserve missilistiche russe e sui tassi di produzione mensile indicano che le forze russe non sono in grado di sostenere ripetuti attacchi missilistici su larga scala paragonabili a quelli del 29 dicembre, ha affermato l’ISW.

La Russia ha lanciato il suo più grande attacco aereo contro l’Ucraina il 29 dicembre, colpendo diverse regioni ucraine con 158 missili e droni.