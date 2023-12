Israele. Netanyahu, la guerra contro Hamas durerà mesi, non cedo a pressioni. Avvertimenti a Hezbollah e Iran

AgenPress – La guerra di Israele contro Hamas è al suo livello più alto e continuerà per mesi. Sono impegnato a respingere le pressioni internazionali per mettere fine alla guerra. Dagli israeliani sento dire in continuazione: ‘continuate fino alla vittoria totale, non fermatevi’. E per questo è necessario altro tempo”.

Lo ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu, secondo la radio dell’esercito israeliano.

Rivolgendosi ai giornalisti a Tel Aviv, il primo ministro ha anche affermato che l’esercito israeliano “sta combattendo con la forza e con nuovi sistemi sopra e sotto terra”.

“Abbiamo il sopravvento, abbiamo ucciso più di 8.000 terroristi. Noi assestiamo duri colpi agli Hezbollah. Se loro estenderanno la guerra, subiranno colpi che nemmeno si immaginano. Lo stesso vale per l’Iran. L’Iran guida l’Asse del Male. La sua aggressività rappresenta una minaccia per il mondo libero intero. Noi agiamo contro l’Iran, ma è meglio non dare precisazioni”. Netanyahu ha quindi ribadito che “oggi è più necessario che mai impedire all’Iran di dotarsi di armi atomiche”.

”Israele deve assumere il controllo dell’Asse Filadelfia”, ha aggiunto, riferendosi agli 11 chilometri di confine fra l’Egitto e l’estremità meridionale della Striscia di Gaza, presso Rafah. Obiettivo di Israele, ha ribadito, è ”distruggere Hamas, smilitarizzare la Striscia e poi organizzare un’amministrazione locale. Ci opponiamo a un ‘Fatah-stan’ e a un ‘Hamas-stan’ ”.