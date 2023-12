Israele. Idf, distrutto il nascondiglio di Yahya Sinwar, leader di Hamas. Era nella rete di tunnel sotto Gaza

AgenPress – Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver distrutto una rete di tunnel e uno degli “appartamenti nascondiglio” appartenenti a Yahya Sinwar , leader di Hamas a Gaza.

La 14a squadra di combattimento della brigata di riserva dell’IDF ha localizzato e distrutto l’appartamento vicino a Gaza City “nelle ultime settimane”, ha detto l’IDF, spiegando che l’appartamento faceva parte di “una rete di tunnel lunga e ramificata” utilizzata da alti funzionari di Hamas. Durante un’ispezione dell’appartamento, i soldati dell’Unità Yahalom dell’IDF hanno scoperto un tunnel profondo 20 metri (circa 66 piedi) nel seminterrato.

Il pozzo conduceva a un tunnel lungo 218 metri (circa 715 piedi) che conteneva una rete elettrica, un’infrastruttura di ventilazione e fognaria, nonché sale di preghiera, ha detto l’IDF.

“Il tunnel è stato costruito in modo che fosse possibile rimanere al suo interno e condurre combattimenti per lunghi periodi di tempo”, ha detto l’IDF in un comunicato stampa.

Il tunnel è stato successivamente distrutto dall’Unità Yahalom dell’IDF.

All’inizio di dicembre, le forze israeliane hanno affermato di aver circondato la casa di Sinwar . L’IDF ha detto che Sinwar non era in casa e si credeva fosse nascosto sottoterra a Gaza, ma un consigliere senior del primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto che era “solo questione di tempo prima che lo prendiamo”.

Israele ha pubblicamente accusato Sinwar di essere la “mente” dietro l’attacco terroristico di Hamas contro Israele il 7 ottobre – anche se gli esperti dicono che probabilmente è uno dei tanti – rendendolo uno degli obiettivi chiave della sua guerra a Gaza.

È stato eletto nel principale organo decisionale di Hamas, il Politburo, nel 2017 come leader politico di Hamas nel ramo di Gaza. Tuttavia, da allora è diventato il leader de facto del Politburo, secondo una ricerca del Consiglio europeo per le relazioni estere (ECFR). È stato designato terrorista globale dal Dipartimento di Stato americano dal 2015 ed è stato recentemente sanzionato dal Regno Unito e dalla Francia.