Il Ministro Nordio nomina 5 componenti del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura

AgenPress. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, con decreto, ha individuato i cinque componenti del comitato direttivo della Scuola Superiore della magistratura di sua competenza.

Si tratta di Ines Maria Luisa Marini (Magistrato in quiescenza, già presidente della Corte D’Appello di Venezia), Stefano Dorigo (Professore associato di diritto tributario presso l’Università di Firenze), Mauro Paladini (Professore ordinario di diritto privato presso l’Università di Milano-Bicocca), Pier Lorenzo Parenti (Avvocato patrocinante in Cassazione), Federico Vianelli (Avvocato patrocinante in Cassazione).