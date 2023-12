Sicurezza sul lavoro, il Campus Bio-Medico ottiene la certificazione internazionale UNI ISO 45001

AgenPress. Università Campus Bio-Medico di Roma e Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ottengono la certificazione internazionale ISO 45001 per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un risultato raggiunto alla fine del 2023 a seguito di una stringente verifica dei Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro adottati dai due enti e di un audit interno con sopralluoghi negli ambienti di lavoro indispensabili per verificare l’aderenza alla norma internazionale.

La certificazione, rilasciata dall’ente specializzato Bureau Veritas, è stata riconosciuta per l’Università Campus Bio-Medico di Roma per l’“erogazione di attività di insegnamento universitario, post lauream, di ricerca scientifica e terza missione”, mentre per la Fondazione Policlinico Universitario è stata rilasciata per la “tutela e promozione della persona umana nell’ambito dell’assistenza sanitaria, della formazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione in campo biomedico e sanitario, sia clinico che traslazionale. Erogazione di servizi socio-assistenziali per anziani. Erogazione di servizi di trattamenti oncologici e radioterapici”.

Il riconoscimento della ISO 45001 è arrivato dopo anni di affinamento delle procedure interne e al termine di un percorso di preparazione che ha visto un’attenta valutazione delle procedure adottate per l’adeguamento alle più stringenti normative sulla sicurezza. In Italia nel 2022 gli incidenti sul lavoro sono aumentati del 13,2% rispetto al 2021 secondo i dati INAIL (al netto dei contagi per Covid-19) con numeri ancora pesanti per quel che riguarda le morti sul lavoro.

La certificazione ISO 45001 è ancora poco diffusa in Italia nelle istituzioni universitarie come in quelle sanitarie. Grazie al ruolo proattivo di tutto il personale di Università e Fondazione, la certificazione permetterà di aumentare ulteriormente la sicurezza, la salute e il benessere sul posto di lavoro trasformando regole e procedure in fattori essenziali della sicurezza, fornendo inoltre un contributo importante alla crescita delle performance aziendali.