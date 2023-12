Ucraina. Quasi il 90% dei cittadini crede nella vittoria contro la Russia

AgenPress – L’88% circa degli ucraini crede nella vittoria del proprio Paese e il 58% crede che ciò avverrà a breve termine, secondo un sondaggio condotto dal servizio sociologico del Centro Razumkov insieme alla Fondazione per le iniziative democratiche Ilko Kucheriv.

Il sondaggio ha mostrato che l’88% crede nella vittoria dell’Ucraina e il 63% di loro crede inequivocabilmente nella vittoria. Solo il 5% degli intervistati ha espresso dubbi sul fatto che l’Ucraina vincerà la guerra. Rispetto a dicembre 2022, la quota di coloro che credono fermamente nella vittoria dell’Ucraina è leggermente cambiata. È diminuito dal 78% al 63%. La quota di coloro che credono piuttosto nella vittoria è aumentata dal 15% al ​​25%.

La maggioranza assoluta dei residenti di tutte le macroregioni è convinta della vittoria dell’Ucraina. Circa l’89% degli abitanti dell’Ucraina centrale, l’86% dell’est, il 92% dell’ovest e l’82% del sud credono nella vittoria del proprio Paese. Si nota inoltre che al Sud gli scettici sono leggermente più numerosi (10%) rispetto alle altre regioni. Allo stesso tempo, la fiducia nella vittoria dell’Ucraina domina in tutte le fasce d’età.

Secondo il sondaggio, la maggioranza degli ucraini (58%) crede che l’Ucraina vincerà questa guerra a breve termine, con il 6% che crede che ciò accadrà nei prossimi mesi, il 21% entro l’estate del 2024 e il 31% – tra un anno o due. Circa il 15% degli intervistati ritiene che l’Ucraina vincerà nel medio termine (da tre a cinque anni). Solo il 2,5% degli intervistati non crede che la vittoria arriverà nella loro vita.

In termini di risultati militari, la maggior parte degli ucraini si concentra sul rilascio di tutti i prigionieri e sul ritorno degli ucraini deportati (69%). Quasi altrettanto importanti per la popolazione sono l’adesione dell’Ucraina alla NATO per la garanzia di protezione contro una nuova guerra (42%), la punizione di tutti i criminali di guerra russi (42%) e il risarcimento di tutti i danni causati all’economia e ai cittadini (41,5%).

Un ucraino su quattro (26%) considererebbe il collasso della Russia come stato un risultato della guerra.