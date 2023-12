Superbonus. Tajani, tutelati imprese e cittadini soprattutto quelli meno abbienti

AgenPress – “Sono molto soddisfatto per l’accordo trovato sul Superbonus: c’è una tutela importante per le imprese e per i cittadini soprattutto quelli meno abbienti e ci sarà una sorta di sanatoria del 2023 per chi ha superato il 30% dei lavori e se non ha raggiunto la conclusione dei lavori non dovrà pagare nulla anche per eventuali omissioni. Di fatto né l’impresa si rivarrà sui condomini né dovrà versare penali allo Stato e questo è un messaggio molto forte per le imprese che stanno lavorando e a tutela delle persone perbene”.

Lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani parlando del Superbonus. Tajani spiega anche che per le persone meno abbienti “che abbiano fatto il secondo Sal prima del 31 dicembre” arriveranno dei fondi per cui “sarà lo Stato a pagare la differenza tra il 70 e il 110”, questo “consente aiutare le famiglie più deboli”.