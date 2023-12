Ottaviani (Lega): “Manovra blindata? Evitiamo esercizio provvisorio. Superbonus è diventato un mostro”

AgenPress. “Le opposizioni parlano di manovra blindata, ma sappiamo bene che se dovesse essere cambiata o emendata, tornerebbe indietro in Senato e si rischierebbe di non rispettare il termine previsto dalla legge, cioè il 31 dicembre, con conseguente esercizio provvisorio. Riteniamo che nella tarda serata di domani il dibattito si dovrebbe concludere, sappiamo già che la maggioranza è granitica”.

Lo ha dichiarato Nicola Ottaviani, deputato della Lega e segretario della Commissione bilancio alla Camera, intervenuto a “Il Timone”, programma condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi su Radio Giornale Radio.

“Poco spazio al dibattito parlamentare? A volte il percorso parlamentare di approvazione della manovra rischia di tradursi in un simulacro, se non anche di una forzatura rispetto ai tempi. Ma il problema è che abbiamo indicazione normativa costituzionale che non è superabile, quella del 31 dicembre, ma con esigenze che cambiano nel corso del tempo – ha aggiunto Ottaviani –.

Il Superbonus? Non va demonizzato, ma dipende come viene utilizzato. Le previsioni iniziali parlavano di 34-35 miliardi di euro, ora siamo sui 130 miliardi: se si calcola che manovra attuale è da 26-27 miliardi di euro, il Superbonus vale quattro leggi finanziarie, con la differenza che la manovra tutela gli interessi di 60 milioni di italiani, mentre il Superbonus, che è diventato un monstrum, va a soddisfare le esigenze del 3%-4% della popolazione.

Il problema del superbonus è che è stato staccato dallo Stato un assegno in bianco, ma non può esistere uno stanziamento di risorse senza una quantificazione precisa iniziale, altrimenti si rischia la bancarotta”.